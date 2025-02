Statale 113 spezzata in due. Protestano i residenti: “Un inferno andare a scuola o a lavoro” VIDEO

I disagi dopo la chiusura del ponte Mella a San Saba. "Abitiamo nei villaggi ma non siamo cittadini di serie B"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Bambini che non sono andati a scuola e adulti che si sono assentati dal lavoro. E’ un lunedì nero per gli abitanti di San Saba e dei villaggi limitrofi. La chiusura di un tratto di strada statale 113, in seguito ad un crollo risalente al 2 febbraio, ha scatenato la protesta dei cittadini. “Non siamo cittadini di serie B. E’ diventato impossibile pure accompagnare i nostri figli a scuola, fare la spesa, andare in farmacia, dal medico o a lavoro”, raccontano.

Pagano: “Viabilità alternativa o almeno una corsia”

Fra loro c’è anche il presidente della VI Municipalità, Franco Pagano. “Rappresento i cittadini ma io stesso vivo qui a 200 metri. I miei figli oggi per andare a scuola a Ganzirri sono partiti alle 6.30”, racconta. E continua: “Serve una soluzione subito. Che sia una viabilità alternativa o la riapertura del ponte Mella a una corsia, ma non possiamo vivere così per un mese”.

“30 giorni di chiusura? Per le attività commerciali impossibile”

30 giorni, infatti, dovrebbero durare i lavori previsti da Anas per mettere in sicurezza questo tratto di strada. “Come si fa a vivere così per 30 giorni? Per le attività commerciali poi è impossibile”, racconta il tabaccaio della zona, Salvatore Del Monte. “Suggerisco di chiamare l’esercito, qui bisogna lavorare giorno e notte e fare presto”.

“Non ho potuto portare i miei figli a scuola a Villafranca”

C’è poi una mamma che oggi non ha potuto portare i figli a scuola. “I miei bambini frequentano l’istituto comprensivo di Villafranca, di solito ci mettiamo 10 minuti ad arrivare a scuola, passando dai colli ci vorrebbe più di un’ora”, dice preoccupata.

“Per fortuna è andata bene e quando è crollata la montagna non passava nessuno, perché di solito questa è una strada molto trafficata”, racconta Mirella Iannelli, una residente sfollata. “Ho visto la montagna arrivare sulla mia casa e sono scappata”, aggiunge.

Articoli correlati