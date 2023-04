Storia di una via dimenticata a Bisconte. "Per tornare a casa attraversiamo una foresta" VIDEO - Tempostretto

I cittadini di via Cerignola: "Non chiediamo il tappeto rosso ma solo di poter camminare in sicurezza"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Un tappeto di foglie, erbacce e arbusti. Una strada che implora pulizia e decoro, così come i cittadini che la abitano e che ogni giorno per uscire o rientrare a casa sono costretti ad attraversare una vera e proprio foresta urbana. Succede il via Cerignola, a Bisconte. A farci strada fra pericoli e degrado è Giovanni Franchina, un residente della zona che ha già segnalato la situazione a Messina Servizi e Comune di Messina.

“Chiediamo solo pulizia e sicurezza”

“Non chiediamo il tappeto rosso o niente di eccezionale, ma solo di poter camminare in sicurezza”, spiega il signor Franchina. La stretta via collega una decina di abitazioni alla vicina piazzetta di Bisconte. Da almeno un anno nessuno la pulisce più, sostiene il cittadino. Ogni tanto qualche residente di buona volontà è intervenuto a proprie spese e con i propri attrezzi. Ma, da quando nessuno lo fa più, la stradina è diventata una distesa di verde difficile da percorrere.

Poche settimane fa un intervento dell’Amam ha finalmente riparato un tombino guasto e pericoloso. Ora i cittadini chiedano che anche Messina Servizi intervenga per rendere dignitosa la via di casa e sicuro il passaggio.