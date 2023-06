Stretto Pride. "La libertà nell'identità sessuale? La politica è arretrata, i cittadini no" VIDEO - Tempostretto

Intervista con Rosario Duca, presidente dell'Arcigay, in occasione dell'evento del 10 giugno a Messina

MESSINA – “Il cambiamento c’è stato a Messina grazie al lavoro delle associazioni. Noi ci battiamo ogni ogni giorno contro le discriminazioni e per la libertà nell’orientamento di genere e nell’identità sessuale. Sia la nostra città, sia l’opinione pubblica nazionale sono anni luce avanti rispetto alla politica”. In occasione della recente inaugurazione dello Sportello di ascolto contro la discriminazione sul lavoro delle persone Lgbtqi+, Rosario Duca, presidente dell’Arcigay Makwan di Messina, si è soffermato sull’impegno quotidiano in vista dello Stretto Pride del 10 giugno.

Per Duca, “la politica di oggi e in parte di ieri è rimasta al 1920 e, con l’appuntamento dalle 17 a Piazza Antonello, sarà un Pride di rivendicazione. Penso ai diritti delle famiglie arcobaleno da difendere, nel segno della libertà”.

Articoli correlati