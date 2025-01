Sulla spiaggia, in barca, nelle piazze e nei giardini: a Torre Faro un presepe diffuso VIDEO

Dalla chiesa al Pilone: natività, stella cometa, Re Magi e pastori per le vie del borgo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La grotta con Giuseppe, Maria e Gesù davanti alla Chiesa Santa Maria della Lettera, la stella cometa nella piazza Dell’Angelo, pastori e Re Magi disseminati nelle piazzette di via Torre. È il presepe diffuso del borgo marinaro di Torre Faro.

Un’iniziativa della parrocchia e degli abitanti di Capo Peloro per valorizzare l’affaccio a mare nel rispetto della tradizione natalizia. Ecco che i presepi compaiono in diversi giardini del paese: da quello della scuola a quello della Canonica, passando per il giardino del bar Eden alla grande aiuola del Capo Peloro Resort in via Circuito. E poi una natività fra le reti da pesca in una barca sotto il Pilone, nella piazza del Lanternino. A fare da sfondo ai presepi c’è sempre il mare e lo Stretto di Messina.

Ideato e sostenuto da Parrocchia e residenti di Torre Faro

Tutto è stato ideato e sostenuto dalla parrocchia e dai residenti delle vie interessate. Uno colpo d’occhio che ha incuriosito anche i molti vacanzieri, o i messinesi tornati in città per le vacanze di Natale, che hanno approfittato delle alte temperature per fare un salto alla punta, e perché no anche un tuffo sotto il Pilone.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻