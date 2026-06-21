 Sulle note di “Occhi di speranza” Eros Ramazzotti ha ricordato la messinese Alessia De Domenico VIDEO

Sulle note di “Occhi di speranza” Eros Ramazzotti ha ricordato la messinese Alessia De Domenico VIDEO

Redazione

Sulle note di “Occhi di speranza” Eros Ramazzotti ha ricordato la messinese Alessia De Domenico VIDEO

domenica 21 Giugno 2026 - 11:00

Il cantante ha dedicato il concerto di Messina alla giovane mamma scomparsa e al suo grande dono

MESSINA – Sulle note di “Occhi di speranza” Eros Ramazzotti ha ricordato la messinese Alessia De Domenico. La giovane mamma e avvocata scomparsa lo scorso anno in seguito a delle complicanze post parto.

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“Ciao Alessia, ti amiamo. Grazie per quello che hai fatto”

Il cantante le ha dedicato il concerto di Messina, con 35.000 spettatori in una data sold out. “Volevo ricordare questa sera Alessia che ci ha lasciato l’anno scorso a soli 38 anni. Questa sera è per te, ti amiamo, grazie per quello che hai fatto. Ciao”, ha detto sul palco del Franco Scoglio. E prima di allontanarsi ha mandato un bacio verso il cielo.

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“Occhi di speranza” e la donazione degli organi

La famiglia di Alessia ha donato le sue cornee e inciso un verso del brano di Ramazzotti sulla sua lapide. “Gli occhi miei vedranno ancora dietro gli alberi l’aurora che dal buio salirà”, è scolpito sul marmo in sua memoria. Qualche mese dopo la sua morte, su suggerimento dell’anestesista che ha effettuato l’espianto, la mamma e la sorella hanno voluto scrivere una lettera al cantante per raccontare il grande dono di Alessia. Proprio durante il concerto di Messina Eros Ramazzotti ha deciso di dedicare una piccola parte strumentale del brano “Occhi di speranza”, in coda al grande successo del 1997 “Musica è”.

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La Madonnina di Messina al concerto di Eros Ramazzotti

All’inizio del concerto Ramazzotti ha omaggiato Messina, proiettando sul maxischermo del palco un’immagine della Stele della Madonnina. Il simbolo della città dello Stretto illuminato dalla luna piena sulle note di “Quanto amore sei”. Un momento vissuto intensamente da tutto il pubblico presente. Quella al Franco Scoglio è stata una serata che ha ripercorso 20 dei più grandi successi del cantante romano. Quasi due ore di show in cui Messina ha cantato e si è emozionata con lui.

Video da Facebook.

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In oltre due ore, Eros Ramazzotti ha ripercorso i suoi grandi successi, affiancandoli ai brani dell’ultimo album “Una Storia Importante / Una Historia Importante”. Ad accompagnare il cantante sul palco questa band: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Il tour proseguirà il 23 giugno a Bari, Stadio San Nicola, e si concluderà il 27 giugno a Torino, all’Allianz Stadium.

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