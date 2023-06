Taormina, genitori contro la chiusura del Centro di cardiochirurgia pediatrica: "Un incubo" VIDEO - Tempostretto

Tanti personaggi dello spettacolo a sostegno delle famiglie: da Fiorello a Barbara D'urso

MESSINA – La paventata chiusura a luglio, del centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, ha fatto sì che i genitori si riunissero in un comitato che ha già raccolto oltre 70.000 firme per dire no alla chiusura. Le famiglie chiedono al governo nazionale di avviare la Deroga per poter avere due centri in Sicilia. La notizia della possibile chiusura ha fatto scendere in campo anche tanti personaggi dello spettacolo, da Fiorello a Barbara D’urso.