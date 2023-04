"Taormina I love you", la mostra d'arte di Saro Laganà VIDEO - Tempostretto

Al Palazzo Duchi di S. Stefano la sua prima mostra di foto su tela

TAORMINA. Il giornalista Saro Laganà ha inaugurato al Palazzo Duchi di S. Stefano di Taormina, davanti a una ricca platea (oltre 300 i presenti, spalmati durante l’intera serata) e con la partecipazione straordinaria del grande comico pugliese Uccio De Santis, la sua prima mostra di foto su tela, dal titolo “Taormina I Love You”. Si tratta soprattutto di immagini del Teatro Antico e dell’Isolabella, ma anche di Mazzarò, Piazza IX Aprile, Piazza Duomo, Parco “Florence Trevelyan”, baia di Taormina e Giardini Naxos e Santuario Madonna della Rocca. Bellissimi anche gli scatti della capitale siciliana del turismo imbiancata dalla neve nel 2017. A tagliare il nastro, oltre al protagonista della serata, anche il sindaco di Taormina, Mario Bolognari e il comico Uccio De Santis (che insieme al giornalista catanese Angelo Scaltriti hanno più volte ribattezzato, durante i loro interventi, “Saro Laganà ambasciatore di Taormina”) e poi Catena Tamà e Barbara Pasquale, rispettivamente mamma e moglie dell’autore.

“Sono tornato al Palazzo Duchi di S. Stefano, nelle vesti di protagonista – spiega Saro Laganà – a poco più di 16 anni da quando, l’8 dicembre 2006, presentai il primo dei miei 8 libri, l’unico sul calcio a Taormina, con la prefazione del mio amico cantante dei Simple Minds, Jim Kerr. Questa mia prima esposizione d’arte è dedicata a mio nipote Renato, che ha 11 anni, e a tutti i bambini di Taormina, affinchè possano apprezzare e prendersi cura delle bellezze di questo angolo di paradiso, unico al mondo. Ma vorrei fare anche due dediche speciali, a mia mamma e a mia moglie. Io ringrazio il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, e l’assessore comunale alla Cultura, Francesca Gullotta, per avermi permesso di presentare le mie opere d’arte al Palazzo Duchi di S. Stefano. Grazie al mio carissimo amico Angelo Scaltriti che ha moderato la cerimonia d’apertura e grazie anche al mio grande amico Uccio De Santis, a cui sono fortemente legato, sceso appositamente da Bari a Taormina per condividere con me la gioia dell’inaugurazione della mia prima esposizione di foto”.

All’inaugurazione erano presenti, oltre al sindaco di Taormina, Mario Bolognari, e al comico Uccio De Santis, anche: il deputato regionale Cateno De Luca; il parroco di Taormina, mons. Carmelo Lupò; il dirigente del Commissariato di Polizia, Maurizio Lento; il comandante e il vicecomandante della Compagnia dei carabinieri, Giovanni Riacà e Alfio Polisano; il comandante della Stazione dei Cc, Salvatore Vittorio; e il comandante della Polizia municipale, Daniele Lo Presti.