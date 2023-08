Tartarughe in spiaggia, Santo Saba si mobilita per riportarle in mare VIDEO - Tempostretto

"Qualcuna era addirittura in strada e il Wvf ci ha consigliato di riportarle in acqua", ci dice un turista

MESSINA – A Santo Saba quasi un intero villaggio si è mobilitato per le tartarughe. Un piccolo miracolo di agosto. Ci dice un turista: “Delle persone si sono accorte che tante piccole tartarughe si trovavano in spiaggia. Ed è partita una mobilitazione. Qualcuno ha chiamato il Wwf, che ci ha consigliato di rimetterle in mare usando dei secchielli. O comunque di agevolarle nel tornare in acqua”.

Continua il cittadino: “Erano disorientate. Attratte dalla luce, andavano verso la strada. Qualcuna era proprio lì. Mia moglie è arrivata a nuoto fino al largo, per portare le tartarughe il più lontano possibile”.