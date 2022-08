Torna il Festival degli Aquiloni: ad ottobre a Capo Peloro. Tutte le novità della quarta edizione VIDEO - Tempostretto

"Dopo la pandemia tutti abbiamo voglia di volare". Nel weekend dal 21 al 23 la spiaggia sotto il Pilone rivivrà le "emozioni a naso in su"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo due anni di stop, dovuti al Covid, il Festival degli Aquiloni tornerà in scena dal 21 al 23 ottobre a Capo Peloro. Una quarta edizione fortemente voluta dalla Pro Loco Capo Peloro, che la organizza insieme agli amici di San Vito Lo Capo, ormai famosi nel mondo per il loro Festival Internazionale degli Aquiloni.

Capitan Billera: “Abbiamo tutti bisogno di tornare a volare”

Ancora una volta al fianco del presidente della Pro Loco messinese Nello Cutugno ci sarà capitan Ignazio Billera, ideatore dell’evento trapanese e aquilonista esperto. “Dopo gli anni del Covid tutti abbiamo bisogno di tornare a volare. Bisogna volare con gioia e far si che tutti possano godere della bellezza del volo degli aquiloni”, racconta Billera dopo il successo del festival che a maggio ha portato a San Vito Lo Capo migliaia di persone.

L’evento si svolgerà sulla spiaggia più bella d’Italia

Nel consueto periodo dedicato a questo festival, ovvero il mese di aprile, a causa delle restrizioni Covid la Pro Loco Capo Peloro aveva deciso di rinviare la manifestazione. La data era stata fissata per il 25 settembre, prima che diventasse l’election day. Così in accordo con le forze dell’ordine è stato deciso di spostarla ancora: le date ufficiali sono il 21-22 e 23 ottobre. La location è sempre la stessa: la spiaggia di Capo Peloro, da poco incoronata (da National Geographic) spiaggia con il panorama più bello d’Italia.

Ci sarà un’area di volo dedicata agli aquilonisti professionisti (a sinistra del pilone), mentre la spiaggia sotto il Lanternino accoglierà famiglie, bambini e tutti coloro che vorranno far volare il proprio aquilone per la prima volta.

Eventi collaterali e attività per bambini

Anche per questa quarta edizione non mancheranno gli eventi collaterali al Parco Horcynus Orca, al Museo Macho, gli spettacoli dal vivo e le attività per i più piccoli. Ecco tutte le novità raccontare dal presidente della Pro Loco Capo Peloro Nello Cutugno e dal segretario Paolo Alibrandi.