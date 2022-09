Torna il Messina Street Food Fest: tutte le novità di quest'anno VIDEO - Tempostretto

Dal 13 al 16 ottobre a piazza Cairoli. Restyling delle casette, showcooking di pesce e band messinesi dal vivo tutte le sere

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia torna a grande richiesta l’evento dedicato al buon cibo. Piazza Cairoli ospiterà la quarta edizione del Messina Street Food Fest dal 13 al 16 ottobre. Quattro giornate in cui i messinesi potranno degustare tante prelibatezze, locali e non solo. Circa la metà degli espositori sono delle new entry, tante le conferme dei locali cittadini e altri arriveranno dalla Calabria, da Catania e da Palermo. Una grande novità internazionale di quest’anno è il churros, che arriva direttamente dal Venezuela. E poi immancabili gli arrosticini, il panino con la porchetta, la pizza fritta e il cannolo gelato.

Palella: “Torniamo dopo due anni spinosi”

“Dopo due anni spinosi ci sembrava appropriato cambiare il nostro logo e utilizzare proprio la pala del fico d’india, una pianta che ha le spine ma è forte come la nostra voglia di tornare a fare quest’evento”, racconta il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella.

Taglio del nastro giovedì 13 ottobre alle 18

Tutte le novità di quest’anno sono state presentate in una serata di preview a Villa Ida. Era presente l’amministrazione comunale che sostiene la manifestazione, con il sindaco Federico Basile e alcuni membri della sua giunta. Lo stesso sindaco ha promesso di cucinare nello show cooking della serata inaugurale di giovedì 13 ottobre. Il taglio del nastro è previsto per le ore 18 e a seguire si partirà con la ricetta a sorpresa.

Studenti protagonisti dell’evento

La grande festa del cibo di strada vedrà anche quest’anno la collaborazione degli istituti cittadini I.I.S. “Antonello” e ITS Albatros. Gli studenti degli indirizzi di accoglienza ed enogastronomia saranno anche quest’anno protagonisti di alcuni stand e i compagni dell’indirizzo grafica e comunicazione si dedicheranno a raccontare l’evento nell’ambito di un contest fotografico.

40 casette, djset e musica dal vivo tutte le sere

Le casette del villaggio gastronomico saranno 40, fra dolce e salato. Nell’ambito dell’evento sono previsti anche per questa edizione spettacoli di musica dal vivo, djset e intrattenimento. Due band si esibiranno ogni sera, e saranno tutte messinesi.

AAA cercasi espositore gluten free

Fra gli espositori manca però qualcuno che si occupi esclusivamente di cibo per celiaci. L’organizzazione ha fatto un grande lavoro di ricerca per soddisfare anche chi mangia senza glutine ma nessuno si è fatto avanti finora. E quindi AAA cercasi operatore del settore gluten free da aggiungere alle altre casette.

Evento gratuito: token da 1 euro e pos

Come ogni edizione anche quest’anno l’evento sarà gratuito. Ogni casetta stabilirà il prezzo, sempre calmierato, del suo prodotto. Saranno a disposizione del pubblico delle casse in cui acquistare dei token al costo di un euro, utilizzabili sia per il cibo che per le bevande. Sarà possibile anche pagare, per la prima volta, con carte di credito e bancomat.