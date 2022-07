Torna il Messina Street Food. Dopo 2 anni di stop a piazza Cairoli sarà festa dal 13 al 16 ottobre VIDEO - Tempostretto

Tante le novità per la quarta edizione di Confesercenti Messina. Palella: "Dopo gli anni della pandemia c'è bisogno di convivialità"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’ultima edizione del 2019 aveva avuto una grande partecipazione da parte dei messinesi. Tante famiglie con bambini e gruppi di amici erano scesi in piazza per far festa e assaggiare specialità messinesi e non solo. A ottobre 2022 tornerà in città il Messina Street Food Fest.

Dal 13 al 16 ottobre a piazza Cairoli

4 giornate dedicati al cibo, alla musica e alla convivialità. L’appuntamento è dal 13 al 16 ottobre a piazza Cairoli. Ecco tutte le novità per la quarta edizione targata Confesercenti Messina.

Grosso indotto anche per gli altri settori

“Molti ci chiedevano quando saremmo tornati”, racconta il presidente Alberto Palella. “C’è una grande voglia di stare insieme e socializzare, soprattutto dopo gli anni della pandemia. E non dimentichiamoci il grosso indotto che crea in quei giorni l’evento. Anche gli altri settori della città ne traggono beneficio”.