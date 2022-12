Torna il presepe vivente di Castanea. Dopo due anni di stop di nuovo "Natale con gioia" VIDEO - Tempostretto

Dal 25 dicembre all'8 gennaio: quest'anno sarà la 31esima edizione. "Arriveranno pullman da tutta la Sicilia"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Il presepe vivente è diventato il simbolo di Castanea in Sicilia“, racconta Tonino Spanò, presidente dell’associazione Giovanna D’Arco che da 31 anni tiene in vita il presepe vivente. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia quest’anno nel villaggio sarà di nuovo “Natale con gioia”. Da settembre ormai si lavora per pulire Villa Arrigo, curare il verde, fare manutenzione alle casette e tutti gli arredi dello storico presepe.

Ingresso gratuito: “Il presepe si sostiene con le libere offerte”

Come ogni anno la visita sarà gratuita, il lavoro dei volontari dell’associazione e la realizzazione del presepe si sostengono solo con le libere offerte dei visitatori. “Si sono già organizzati diversi pullman provenienti dalla provincia di Messina e da altre zone della Sicilia“, racconta con un pizzico di emozione Spanò.

Ecco i giorni di apertura e gli orari

La 31esima edizione prenderà il via come sempre la sera di Natale. Il presepe aprirà al pubblico dalle 17.30 alle 19.30 nei giorni 25 e 26 dicembre; 1, 6, 7 e 8 gennaio (ultimo giorno). Dalle 18.30 alle 19.30 invece nei giorni 27, 29 e 30 dicembre; 2, 4 e 5 gennaio. Il 4 gennaio ci sarà un ingresso anticipato dedicato ai disabili alle 17.30.