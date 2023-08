Torna l'incubo incendi: a Camaro fiamme vicino al complesso "Mito" VIDEO - Tempostretto

Le aree coinvolte sono quelle di contrada Sant'Anna, Camaro Superiore e Bordonaro-Sivirga

MESSINA – Messina torna a bruciare. A meno di un mese dal disastro dell’ultima settimana di luglio, vigili del fuoco e il comando del Dos del corpo forestale della Regione siciliana sono alle prese con un incendio in zona complesso “Mito”, a Camaro superiore. Per tentare di arginare le fiamme si lavora già da diverse ore. Presente in zona anche una squadra antincendio boschivo del corpo forestale R.S. Le aree coinvolte sono quelle di contrada Sant’Anna, Camaro Superiore e Bordonaro-Sivirga.