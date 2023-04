Torre Faro, allagamenti in via Castello - Tempostretto

"Con il maltempo rimaniamo bloccati a casa. Serve un intervento risolutivo di Amam", scrive un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 di un lettore: “Con il maltempo, in via Ignazio Paternò Castello, a Torre Faro, la strada si allaga e noi rimaniamo bloccati in casa. Abbiamo segnalato la situazione a vigili del fuoco, polizia municipale e Protezione civile. Tutte e tre hanno a loro volta segnalato il problema all’Amam, che non ha risolto il problema nonostante i vari interventi che, a loro dire, avrebbero dovuto essere definitivi”.

Sempre riguardo alla stessa via, un altro lettore segnala “gli allagamenti con le piogge a causa delle fogne che non defluiscono”.

Abbiamo contattato i vertici della partecipata e siamo in attesa di una risposta.