Torre Faro, dal 15 giugno torna l'isola pedonale serale. Atm cerca nuove aree parcheggio VIDEO - Tempostretto

E l'arena all'ex Seaflight? Basile: "Per quest'estate non ci sono i tempi. Sarà un'area recintata con un grande palco"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – L’estate arriva e porta con sé anche l’isola pedonale di Torre Faro. Il villaggio si prepara ad essere pedonalizzato negli orari serali, dalle 18 alle 2 di notte, proprio come lo scorso anno. Il sindaco Federico Basile precisa che l’Atm sta individuando delle nuove aree di sosta a pagamento da aggiungere al parcheggio Torri Morandi. “Dobbiamo abituarci a parcheggiare un po’ più lontano rispetto al luogo in cui stiamo andando”, spiega il Basile. Soprattutto se il luogo di destinazione è la riserva naturale orientata di Capo Peloro, che non può essere presa d’assalto da auto e motorini nei mesi estivi.

“Sold out per l’evento RDS? L’idea era vincente”

L’ex area Seaflight, liberata definitivamente dalle macerie dell’ecomostro, rimarrà libera dai mezzi e non potrà essere utilizzata come parcheggio selvaggio (vedi qui). Diventerà un’arena da 5000 posti, ma non quest’anno, non ci sono i tempi per realizzarla. L’area verrà transennata e realizzato un grande palco vista mare. Il primo dei grandi eventi ad essere ospitato sarà l’RDS Summer Festival, il 21 e 22 luglio, concerto che ha fatto il tutto esaurito in pochissime ore. Basile: “Non me l’aspettavo. Se è andata così vuol dire che l’idea era vincente e che i messinesi hanno voglia di eventi musicali e di occasioni di aggregazione”.