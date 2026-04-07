Torre Faro, ripartono i lavori per la posa della nuova pavimentazione VIDEO

Era stata smantellata fra via Cariddi e via Palazzo perché "non a regola d'arte"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Torre Faro sono ripartiti i lavori per la posa della nuova pavimentazione. La settimana scorsa era stata smantellata all’incrocio fra via Palazzo e via Cariddi perché “non a regola d’arte”. Così ha spiegato il passo indietro nei lavori la rup del Comune di Messina. Un errore che non dovrebbe comportare ritardi nella consegna dell’area. L’impresa, infatti, ha ripreso a lavorare questa mattina con l’obiettivo di rispettare i tempi stabiliti. Nei prossimi giorni si procederà con una nuova posa del basolato lavico.

Prima dell’estate stop ai lavori

Entro l’inizio della bella stagione i cantieri di via Palazzo e via Cariddi, attualmente chiuse al traffico, dovranno chiudersi. I lavori, infatti, subiranno uno stop per tutta la stagione estiva per poi riprendere a settembre. Nelle prossime settimane, quindi, si dovrà correre per completare la pavimentazione delle due vie interessate dal cantiere.

Vedi qui la galleria fotografica