Cade dal balcone, 31enne portato in elisoccorso al Policlinico di Messina

L'incidente è avvenuto a Gaultieri Sicaminò il giorno di Pasquetta. Il trasferimento d'urgenza in codice rosso

MESSINA – Si trovava con amici in un’abitazione a Gualtieri Sicaminò. Poi la caduta dal balcone di un primo piano, ieri, nel giorno della Pasquetta, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Un trentunenne è stato così trasferito in codice rosso, in elisoccorso, al Policlinico di Messna. La prognosi è riservata ed è ricoverato in Rianimazione.

Indagini in corso sulla dinamica.

“Siamo tutti qui con te”

Così si legge sulla pagina Facebook del Comune di Santa Lucia del Mela: “Forza A. Per tutti “Musulinu”, è uno di quei ragazzi che illuminano una comunità senza nemmeno rendersene conto. Buono, rispettato, amato da tutti. Figlio di una famiglia seria e laboriosa, cresciuto con i valori più belli. E noi lo aspettiamo. Lo aspettiamo per cantare, per ballare, per ritrovarci insieme. Siamo tutti qui con te, A. Uniti, in preghiera, con il cuore rivolto a te”.