 Cade dal balcone, 31enne portato in elisoccorso al Policlinico di Messina

Cade dal balcone, 31enne portato in elisoccorso al Policlinico di Messina

Redazione

Cade dal balcone, 31enne portato in elisoccorso al Policlinico di Messina

martedì 07 Aprile 2026 - 00:10

L'incidente è avvenuto a Gaultieri Sicaminò il giorno di Pasquetta. Il trasferimento d'urgenza in codice rosso

MESSINA – Si trovava con amici in un’abitazione a Gualtieri Sicaminò. Poi la caduta dal balcone di un primo piano, ieri, nel giorno della Pasquetta, e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Un trentunenne è stato così trasferito in codice rosso, in elisoccorso, al Policlinico di Messna. La prognosi è riservata ed è ricoverato in Rianimazione.

Indagini in corso sulla dinamica.

“Siamo tutti qui con te”

Così si legge sulla pagina Facebook del Comune di Santa Lucia del Mela: “Forza A. Per tutti “Musulinu”, è uno di quei ragazzi che illuminano una comunità senza nemmeno rendersene conto. Buono, rispettato, amato da tutti. Figlio di una famiglia seria e laboriosa, cresciuto con i valori più belli. E noi lo aspettiamo. Lo aspettiamo per cantare, per ballare, per ritrovarci insieme. Siamo tutti qui con te, A. Uniti, in preghiera, con il cuore rivolto a te”.

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