Torri Morandi, altri 100 posti disponibili. E arrivano anche i parcheggi rosa VIDEO

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Altri 100 posti disponibili, che si aggiungono ad un’ottantina consegnati la scorsa settimana. In totale il parcheggio Torri Morandi di via Pozzo Giudeo, a Torre Faro, adesso conta circa 200 posti auto.

7 nuovi parcheggi rosa

Di questi 11 sono stati destinati a persone con disabilità e 7 a donne in dolce attesa o neomamme. I parcheggi rosa e gialli si trovano vicino all’ingresso. Da qui parte anche una navetta Atm gratuita, che ogni 20 minuti accompagna gli utenti alle spiagge vicino al Pilone.

Il Torri Morandi resterà aperto provvisoriamente fino a settembre, poi riprenderanno i lavori del progetto di riqualificazione che dovrebbero concludersi a fine anno.

