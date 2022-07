Turismo, per i giovani che vogliono fare impresa c'è lo sportello Imprendo.me VIDEO - Tempostretto

Consulenza, formazione e supporto a giovani che avviano start up e alle imprese già sul mercato: c'è lo sportello gratuito a Palazzo dei Leoni

MESSINA – E’ già attivo sia fisicamente che on line lo sportello Imprendo.me, il servizio di consulenza all’imprenditoria turistica attivato dalla Città Metropolitana di Messina attraverso il Centro per lo sviluppo del turismo culturale per la Sicilia. Nel video il responsabile del consorzio Messina Touris Boureau Gaetano Maiolino spiega come funziona e a chi si rivolge.

I servizi a turismo e imprese

Insieme a Maiolino, lo sportello Imprendo.me è stato presentato a Palazzo dei Leoni dall’assessora Carlotta Previti e dagli operatori coinvolti. Consulenza alle imprese che operano nel turismo, sia quelle esistenti che ai giovani che vogliono avviare una start up, il cuore dei servizi. Gli operatori forniranno però anche supporto tecnico e formazione. Orientarsi tra i lacciuoli burocratici e la “selva” di agenzia che finanziano bandi regionali ed europei non è infatti facile, e arrivare al business plan di progetti innovativi non è alla portata di tutti.

“E’ uno sportello accessibile gratuitamente ed a servizio di tutto il territorio, anche delle imprese già esistenti, per favorire le sfide della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile”, spiega Maiolino.

Previti: “Mai così tanti finanziamenti pubblici”

“E’ un momento delicato dal punto di vista economico ma anche fortunato per chi vuole accedere ai fondi pubblici, perché il tasso di finanziabilità dei progetti non è mai stato così alto, ci sono molte opportunità anche per imprenditori con in tasca idee innovative che però non possiedono un solido profilo bancario, come quello richiesto tradizionalmente a garanzia dagli istituti bancari. Proprio per non perdere questa importante congiuntura, il servizio è importante e per estenderlo a tutto il territorio messinese abbiamo deciso di “allocarlo” alla città metropolitana”, aggiunge la Previti.

la presentazione di Imprendo.me a Palazzo dei Leoni, al centro Previti e Maiolino

Articoli correlati