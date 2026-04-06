Akademia Sant’Anna pronta a un nuovo reset, martedì il nome del nuovo coach

Archiviata la stagione la società si prepara alla prossima, dal coach alla squadra nuova se così sarà al campo di casa. Tutto in una conferenza stampa

MESSINA – La prima formazione di pallavolo della città ha chiuso l’annata sportiva confermandosi nel secondo massimo campionato femminile. La Serie A2 per Akademia Sant’Anna è certa già dal 18 gennaio, a differenza del primo anno in A2 con la squadra ad ottenere quel risultato in pool salvezza e soprattutto degli ultimi due in cui la squadra ha raggiunto semifinale e finale playoff.

Quest’anno, che doveva essere un anno di partenza di un ciclo, alla fine si è rivelato essere un anno che ha visto la squadra del presidente Costantino e vice presidente Caselli di fronte a tanti ostacoli. Mai come quest’anno ci sono stati tanti aggiustamenti tecnici in corsa che però non hanno mai visto la squadra brillare come vedremo anche dai numeri.

Ciò che sembra certo è che il progetto tecnico provato ad inaugurare quest’anno è fallito anzitempo a inizio novembre con le dimissioni di coach Bonafede e l’arrivo al suo post di coach Freschi. L’allenatore subentrante non rimarrà a Messina, martedì 6 aprile la società presenterà il suo successore, quindi questo 2025/2026 potrebbe essere stato anche “sprecato” se non in ottica di conservare il titolo.

Non è ancora chiaro se il nuovo allenatore vorrà tenere con sé parte del gruppo o qualche elemento nella sua avventura peloritana ma la società sembra intenzionata a voler cancellare di netto questa stagione che non ha regalato molte gioie. Le mosse dei prossimi giorni chiariranno alcuni elementi: tecnico e staff, squadra e ambizioni di classifica, dove si giocherà ricordando che la società negli ultimi mesi era spesso andata in contrasto con l’amministrazione Basile.

Akademia: i numeri della stagione 2025/2026

Diciotto punti nella prima fase per Akademia Sant’Anna quest’anno con 7 vittorie e 9 sconfitte. Squadra che come dicevamo non ha mai brillato, una sola vittoria senza perdere set contro il Club Italia al ritorno. In Pool Promozione poi non sono arrivate vittorie e neanche punti con la squadra che si è portata dietro i cinque punti dalla prima fase e non li ha incrementati neanche cedendo in partite al quinto set.

Se nel girone d’andata, con ancora Bonafede e Carcaces a Messina la squadra tutto sommato reggeva (16 set vinti, 17 persi) nel girone di ritorno (12-19) e poi nella poule (7-30) i numeri sono peggiorati e più che la classifica o la partita nella sua interezza bisognava guardare i miglioramenti della squadra e alcuni parziali, a volte neanche interi, dove le atlete riuscivano ad esprimersi al meglio delle loro potenzialità.

Quanto alle singole la top scorer della stagione è stata Aneta Zojzi la schiacciatrice ha chiuso oltre quattrocento punti (416) davanti a Giulia Viscioni, stagione iniziata fuori ruolo per lei dove ha comunque reso bene, con 330. La terza in questa classifica è stata Kenia Carcaces che in dieci partite, di stagione regolare, ha realizzato 187 punti, la sua è la media più alta con i numeri di Zojzi e Viscioni che nella seconda fase sono calati contro avversarie spesso più attrezzate.