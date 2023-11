Tutti pazzi per il prof Schettini, anche gli studenti del classico: "Amiamo la fisica grazie a lui" VIDEO - Tempostretto

Un'intera classe del Maurolico fremeva per incontrarlo. "Non impazzivamo per la fisica, ora non perdiamo una sua lezione"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono arrivati da tutte le scuole di Messina e provincia per vedere dal vivo il professore idolo del momento. Forse Vincenzo Schettini è uno dei più amati d’Italia e oggi anche della città dello Stretto. Sicuramente un applauso così lungo e fragoroso non si sentiva da tempo al Palacultura.

Dal Maurolico per il prof che spiega la fisica con amore

Abbiamo incontrato un gruppetto di studenti emozionati che comprava il suo libro “Ci vuole un fisico bestiale” e non vedeva l’ora di incontrarlo per un autografo. Un’intera quarta classe del liceo classico “F. Maurolico” che ha prenotato il posto in sala subito dopo aver letto la notizia del suo arrivo a Messina. “Non amavamo la fisica, ma grazie a lui la impariamo con piacere“, questo il sentimento comune fra i ragazzi. Alcuni raccontano di aver superato esami grazie alle sue lezioni live, altri di aver recuperato argomenti persi a scuola sui suoi canali social, altri ancora di aver iniziato a studiare con più passione.