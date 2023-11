"La fisica che ci piace" sbarca a Messina. Il prof tornerà a febbraio con una lezione show VIDEO - Tempostretto

Palacultura in delirio per Vincenzo Schettini. Ha parlato con gli studenti, ascoltato i loro dubbi, firmato le copie del libro e fatto selfie con tutti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ha più di un milione di followers sulla pagina Instagram “La fisica che ci piace”: Vincenzo Schettini è il professore più amato d’Italia e per un giorno gli studenti messinesi si sono sentiti anche un po’ suoi alunni. C’era grande emozione e felicità negli occhi dei ragazzi che stamattina hanno affollato il Palacultura di Messina. Sono arrivati tutti con largo anticipo per vedere dal vivo il loro idolo del momento.

“Perché piaccio ai ragazzi? Sarà il ciuffo antigravitazionele”

Abbiamo incontrato il prof prima del suo intervento sul palco, ci ha raccontato la sua storia e perché è così tanto amato dai ragazzi. “Sarà il mio modo semplice di spiegare la fisica, il mio modo divertente, sarà l’empatia o magari il mio ciuffo antigravitazionale”, dice con una battuta. Tutto è iniziato anche un po’ per gioco, il prof voleva solo arrivare a più ragazzi di quelli seduti davanti a lui sui banchi, ma non si aspettava tutto questo successo.

Oggi insegna part time e gira l’Italia per incontrare i giovani

Oggi insegna part time e ha solo due classi in un liceo di Bari, che riceve ogni anno sempre più richieste di iscrizione. Insegnare fisica è la sua vita, ma anche comunicare il suo sapere tramite i social. Ha cominciato a girare l’Italia, su invito di amministrazioni comunali, come nel caso di oggi a Messina. Ad accoglierlo sul palco, insieme alla conduttrice messinese Noemi David, c’era infatti il sindaco Federico Basile.

Schettini apre il “Il viaggio al centro delle competenze”

L’evento di questa mattina, infatti, apriva il “Viaggio al centro delle competenze”, un’iniziativa dell’assessorato alle Politiche giovanili di Liana Cannata. “L’obiettivo è quello di dare ai nostri giovani gli strumenti per capire cosa vogliono fare da grandi, di orientarsi nella scelta dell’università o di un determinato settore lavorativo”, spiega Cannata. L’evento proseguirà il 27 e 28 novembre con workshop organizzati da realtà messinesi e rivolti a tutti i ragazzi che vorranno partecipare. Tutte le info sono disponibili sul portale del Comune di Messina Young Me.

Schettini tornerà in città il 21 febbraio, con una lezione-show

Il professore ha annunciato il suo ritorno in città il prossimo 21 febbraio con una lezione-show. Oggi erano presenti tanti studenti di scuole messinesi e anche del liceo Galilei di Spadafora di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi. Tutti hanno potuto incontrarlo, avere un autografo sul libro e un selfie con il prof. A fine intervento sono arrivate tante domande per Schettini, alle quali ha risposto con grande entusiasmo come è solito fare. Tutto è iniziato con un drone che sorvolava sulle teste dei presenti e la “lezione” è partita proprio da questa domanda: “come fa un drone a stare su?”. Ancora una volta Vincenzo Schettini lo ha spiegato usando la fisica, quella che piace anche ai messinesi.