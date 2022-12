Un’associazione di giovani per la rinascita di Santa Lucia sopra Contesse VIDEO - Tempostretto

L’associazione “Giovani generazioni future” ha già organizzato numerose iniziative

MESSINA. Per anni è stato visto come un quartiere di periferia problematico, come sede di delinquenti e malaffare. Il villaggio di Santa Lucia sopra Contesse vuole adesso scrollarsi di dosso questa etichetta e tornare ad essere protagonista in positivo. Con questo scopo è nata pochi mesi fa l’associazione “Giovani generazioni future”: un gruppo fatto di ragazzi, adulti, residenti del villaggio ma anche di gente andata ad abitare in altre zone della città, ma che ha mantenuto con il paese natio un forte legame.

Tante le iniziative che l’associazione, con presidente Salvatore Oteri, ha organizzato per queste feste natalizie. L’8 dicembre l’accensione dell’albero in piazza, donato dai consiglieri di quartiere Pietro D’Arrigo e Raffaele Rinaldo. Il 20 dicembre la notte bianca, evento patrocinato dal Comune di Messina e realizzato in sinergia con la II^ Municipalità, con in prima linea il presidente Davide siracusano. Una manifestazione che ha riempito la piazza del villaggio, con babbo Natale a distribuire regali, i personaggi Disney, gli stand gastronomici, le note della corale Marfania’s Phoenixes e la collaborazione Musica Perbene.

“Un successo frutto dell’unione e della condivisione di intenti” sottolinea il consigliere della II^ Municipalità Salvatore Lanfranchi “Noi come amministrazione abbiamo sposato subito il progetto dell’associazione, e così hanno fatto tutti i cittadini che credono ancora nel loro villaggio”. Altre iniziative sono già in programma, e siamo certi la risposta sarà sempre più ampia e positiva.