Una Messina "green" e vivibile. Mondello e Musolino: "Al centro i pedoni e non le auto" VIDEO - Tempostretto

Con gli assessori abbiamo parlato di aree pedonali, con isole nel centro cittadino e un incremento del tpl. L'obiettivo è una Messina sostenibile e "green"

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – “Vogliamo capovolgere il paradigma della mobilità, mettendo al centro il pedone e non la vettura”. L’assessore alla mobilità Salvatore Mondello ha risposto ai nostri microfoni alle domande su come Messina potrà cambiare volto, nel corso dei prossimi mesi o anni, anche grazie all’istituzione di nuove isole pedonali. Un argomento di cui si è molto discusso, anche in campagna elettorale, e su cui la giunta guidata dal sindaco Federico Basile punta molto. Una città sostenibile e “green”, come può essere creata?

Mondello: “In centro auto superano di 4 volte i parcheggi”

“In questo momento – ci spiega Mondello – nel centro della città entrano quattro volte tanto le auto rispetto ai parcheggi disponibili. Questo è chiaro che va cambiato, se vogliamo vedere una città europea e con una visione ‘green’. Sarà necessario capovolgere questo tipo di visione, aumentando il numero di isole pedonali e andare verso una direzione che metta al centro sempre di più il pedone e quindi la persona”.

Musolino: “Progressiva pedonalizzazione in futuro”

Di futuro e di isole pedonali parla anche l’assessore alle attività produttive Dafne Musolino: “In futuro dobbiamo andare avanti con la pedonalizzazione con gli strumenti urbanistici già approvati e discussi dall’assessore Mondello. Ci sarà una progressiva pedonalizzazione del centro di concerto con il fatto che si è sviluppato ancora di più il tpl, il trasporto pubblico locale, e si consente al cittadino di poter raggiungere le aree del centro senza utilizzare il mezzo privato. Stanno partendo i cantieri per i parcheggi di interscambio e davvero Messina punta a diventare una città moderna”.

Musolino: “Niente paura, trasformazione sarà graduale”

Dove potrà essere fatta la pedonalizzazione? “In centro si parte dal viale Garibaldi, fino a Piazza Cairoli con un’opera di riqualificazione che partirà a breve, e in parte sul viale San Martino. C’è una grande area di pedonalizzazione che verrà realizzata, ma a scanso di equivoci e per non fare impaurire nessuno sarà una cosa progressiva. Sarà una trasformazione graduale del territorio che darà finalmente a questa città una piena vivibilità”.