Via delle Mura, demolita la baracca in mezzo alla strada VIDEO

Rimane solo un'altra casa da abbattere per completare la riqualificazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un’altra baracca che sparisce dalla faccia di Messina. Una casetta costruita in mezzo alla strada in via delle Mura. I cittadini attendevano da anni che la via venisse liberata del tutto. Adesso rimane un’ultima casa da demolire e poi la riqualificazione della zona sarà completata.

“Un’altra zona di Messina baracche free”

“Nelle prossime settimane questa sarà un’altra zona di Messina baracche free“, dichiara il sub commissario al Risanamento Marcello Scurria. Nella stessa via, a pochi metri di distanza, un altro cantiere sta per essere avviato e riguarda un progetto di recupero che porterà avanti la Città metropolitana. Si tratta del restauro conservativo dell’antica cinta muraria daziaria. Il muro è anche tutelato dalla Soprintendenza ed è stato salvato dalle demolizioni quando fu sbaraccata l’area. Ci sono, però, dei residenti che ne hanno chiesto più volte l’abbattimento per motivi legati alla viabilità. La strada, infatti, è molto stretta e rende difficoltoso anche il passaggio dei mezzo di soccorso.

La strada liberata dalle baracche

Lungo la via sono ancora evidenti le tracce delle baracche che occupavano gran parte della carreggiata. In mezzo all’asfalto si intravedono resti di mattoni e sul muro i colori delle pareti e le mattonelle di cucine e bagni. Tutto questo sparirà e la strada tornerà ad essere utilizzata per transitare e parcheggiare.