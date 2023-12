In via delle Mura l'emergenza sicurezza tra muro, strada stretta e parcheggi VIDEO - Tempostretto

L'appello di un residente: "Qui il risanamento non è stato completato e fanno fatica a passare pompieri e ambulanze"

MESSINA – Una strada stretta e preda di parcheggi selvaggi. Tre casette e un muro di cinta antico. Un’operazione bloccata da alcuni contenziosi e da una struttura che non si può abbattere. Era il settembre 2022 e Tempostretto raccontava dei lavori fermi in via delle Mura. Un capitolo incompiuto del progetto risanamento di Messina, in corso d’opera. Un anno dopo un lettore, anche attraverso una serie di fotografie, racconta la situazione attuale.

Osserva il cittadino: “Da un anno conviviamo ancora con tre casette, e due sono abitate, mentre una dozzina sono state abbattute. In più rimane un muro di cinta daziaria, che probabilmente sarà sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza. Da qui una situazione di degrado e di pericolo. Il muro riduce la carreggiata e in caso d’emergenza i grossi mezzi, come quelli dei vigili del fuoco e le ambulanze, nemmeno riescono a passare, come ho documentato in alcuni video. L’emergenza è la sicurezza”.

Sulla zona c’è un progetto di riqualificazione, a cura della Città metropolitana, che dovrebbe partire nel 2024. Vi abitano tante famiglie, tra complessi e piccole case, e la situazione, rileva il lettore, va affrontata con celerità: “Via delle Mura è una strada a doppio senso, in cui nonostante il divieto, sostano innumerevoli auto. Riguardo al valore storico del muro di cinta, insisto che debba prevalere la necessità di mettere in sicurezza e togliere dal degrado l’area, a favore del decoro della zona. Non è stato completato lo sbaraccamento e la strada è diventata zona di parcheggio privo di regole”.

L’appello al sindaco: “Prevalgano gli interessi collettivi”

Una soluzione, suggerisce più di un cittadino che vive lì, sarebbe quella di destinare il muro storico al Museo regionale di Messina, oppure di mantenerne solo una parte. Ma spetta alle istituzioni trovare una soluzione ragionevole e che diminuisca disagi e pericoli.

Commenta così un altro residente: “Il vincolo apposto a un muro non può ledere il sacrosanto diritto dei residenti alla sicurezza e alla viabilità della strada. Facciamo appello al sindaco Basile affinché intervenga per indire una conferenza dei servizi dopo un progetto che preveda il ridimensionamento del muraglione, magari con il trasferimento di una parte di esso al museo o altrove per ridare la giusta vivibilità della zona ai residenti. Gli interessi collettivi dei cittadini alla protezione civile e alla viabilità non possono essere ignorati dai pubblici poteri”.

