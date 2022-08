Messina. Dalle baracche alle macerie: la bonifica in via delle Mura VIDEO - Tempostretto

Nei giorni scorsi ruspe in azioni per eliminare la baraccopoli a pochi passi dalla chiesa di Pompei. Proseguono le opere di risanamento in città

di Giuseppe Fontana e Matteo Arrigo



MESSINA – Dalle baracche alle macerie. Via delle Mura cambia volto e la stradina del centro città, a pochi passi dalla chiesa di Pompei, si appresta a liberarsi del tutto delle vecchie baracche. Il risanamento prosegue e l’opera di bonifica della zona, nascosta e quasi sconosciuta ai più, ha avuto il via ufficiale nei giorni scorsi. Oggi ruspe ferme, ma il cambiamento è evidente: alla vecchia baraccopoli si sostituisce una distesa di macerie che verrà tolta del tutto nel più breve tempo possibile, liberando così un’altra area della città.

Via delle Mura dopo Camaro Sottomontagna

639mila euro è costato l’intervento, con i fondi che arrivano direttamente dallo Stato. Dopo Camaro Sottomontagna anche via delle Mura cambia volto e nei cartelli affissi dall’impresa Cericola S.r.l., aggiudicataria della gara si legge che i prossimi interventi saranno sul Torrente Trapani e in via Macello Vecchio, che in linea d’area distano poche centinaia di metri.