Viale Giostra, saranno abbattuti e sostituiti tutti gli alberi all’interno del parcheggio VIDEO

Finora sono stati tagliati 10 platani. "Problemi alle radici, pianteremo alberature più consone"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ha suscitato non poche polemiche l’abbattimento di 10 alberi sul viale Giostra basso. L’Amministrazione comunale ribadisce ancora una volta che la sostituzione dei platani non ha nulla a che fare con la realizzazione del parcheggio d’interscambio Sant’Orsola. Inoltre il sindaco e la presidente di Messina Servizi spiegano che anche gli altri alberi all’interno dell’area di cantiere saranno abbattuti e sostituiti.

I 57 alberi hanno problemi alle radici

Si perché i problemi che hanno portato nei giorni scorsi al tanto discusso abbattimento dei primi 10 platani sono stati riscontrati anche sugli altri 47. Si tratta nello specifico del mancato sviluppo delle radici, che in casi recenti ha portato anche alla schianto di due alberi. I platani sono stati piantati più di 50 anni fa e si sta valutando la loro sostituzione con delle essenze più piccole. Inoltre non verranno piantati nello stesso punto ma ad una distanza di circa mezzo metro verso il controviale. Ed è probabile che la stessa sorte tocchi alle alberature che si trovano dall’altro lato della carreggiata, in direzione monte-mare.

“Non stiamo abbattendo ma sostituendo”

“Hanno problemi alle radici e al loro posto pianteremo alberature più consone a quel tratto di strada”, specifica la presidente Mariagrazia Interdonato. “Non stiamo abbattendo ma sostituendo alberi. Non è una nostra volontà ma una necessità legata ad aspetti tecnici”, riferisce il sindaco Federico Basile.

Entrambi, inoltre, hanno sottolineato il numero di alberi sostituti sul territorio cittadino e il numero di nuove alberature piantate a partire dal 2021.