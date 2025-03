Continua l’abbattimento di alberi sul viale Giostra VIDEO

Sulla rimozione e i lavori per i parcheggi il presidente della V Municipalità Verso chiede chiarezza all'amministrazione comunale

Servizio video di SIlvia De Domenico

MESSINA – Ieri e oggi alberi rimossi sul viale Giostra, nella zona dei lavori per i parcheggi. Continuano stamattina le operazioni. E il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, rinnova il suo appello: “Chiederò l’accesso agli atti. I lavori per i parcheggi sono ripartiti e ci è stato detto che quelli rimossi erano lesionati. Tuttavia, vorrei che su questo punto l’amministrazione comunale facesse chiarezza e, con il supporto dei tecnici, si esprimesse in modo esaustivo”.

Questi interventi sono legati ai lavori per i parcheggi? Gli alberi sono lesionati? Come si rimedierà a beneficio della città? Da parte sua, il sindaco Federico Basile ha annunciato una nota ufficiale.

Ieri sono stati abbattuti una decina di alberi a ridosso dell’incrocio con il viale Regina Elena. I lavori per il parcheggio Giostra Sant’Orsola sono intanto ripartiti nei giorni scorsi. “La variante proposta dalla V Municipalità è stata approvata solo in parte. Tra l’altro, si è deciso di non abbattere tre alberi e per questo la nostra proposta, che avrebbe contentito una terza corsia, su un versante non è stata accolta. Ora mi auguro che su tanti aspetti legati ai lavori si possano avere certezze”, aggiunge Verso.

l report di Messina Servizi

Ecco i dati:

5.060 valutazioni di stabilità visive, con attribuzione di una classe di propensione al cedimento

1.071 prove di stabilità strumentali, con l’impiego di dendrodensimetro, tomografo sonico e prove di trazione

344 abbattimenti mirati, eseguiti laddove le condizioni degli alberi lo rendevano necessario per la sicurezza pubblica

873 fresature di ceppaie, per garantire il decoro urbano

1.127 nuovi alberi messi a dimora, per incrementare e migliorare il patrimonio verde cittadino

1.709 sostituzioni di paletti tutori, danneggiati da eventi atmosferici o atti vandalici.

