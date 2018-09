VIDEO. Camiolo: "L'Amando volley S. Teresa è da alta classifica". Cena con i tifosi

S. TERESA. Serata conviviale organizzata dagli Eagles, i tifosi del S. Teresa Volley (l’associazione è presieduta da quest’anno da Antonio Scarcella), per conoscere meglio le proprie beniamine che disputeranno il prossimo campionato di B2 di pallavolo. Nel corso dell’incontro sono state presentate le giocatrici, una ad una, e il nuovo tecnico Piero Camiolo. Si tratta di un roster di prim’ordine, che deve essere ancora puntellato, ma che presenta già una buona intelaiatura per puntare in alto. Presenti anche i dirigenti, il sindaco Danilo Lo Giudice e l’assessore allo Sport Ernesto Sigillo

La preparazione è iniziata lunedì. Questa la rosa al momento a disposizione dei tecnici Camiolo e Scala: Agostinetto e Sturniolo in palleggio; Bertiglia e De Luca opposte; Rania, Marino e Siracusano schiacciatrici; Mercieca e Richiusa al centro, Foscari e Grillo nel ruolo di libero. GUARDA IL VIDEO DELLA SERATA CON LE DICHIARAZIONI DEL TECNICO CAMIOLO E DI NINO BUCALO (EAGLES): https://youtu.be/vjY21RrvzqA