VIDEO La carica dei papaboys di S. Teresa. Francesco: "Sognate in grande"

di Carmelo Caspanello

PALERMO. Hanno portato con loro suoni e colori. Gioia, timori e fragilità. Tornano a casa carichi di speranza i giovani dell’Associazione Oratorio Madonna del Carmelo di S. Teresa di Riva, che hanno incontrato Papa Francesco, a Palermo nel 25° anniversario della morte di don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia il 15 settembre del 93, nel giorno del suo compleanno.

“Sognate in grande” ha detto loro Bergoglio, che li ha invitati “a non avere paura a metterci la faccia, per il timore di rimediare magre figure. Quelle – ha chiosato – le abbiamo rimediate tutti nella vita”. Il pontefice ha toccato il cuore dei ragazzi che hanno gremito piazza Politeama, in una città ed una regione crocevia di culture e civiltà.

“Questa esperienza – dice Emanuele Garufi, presidente dell’Associazione Oratorio Madonna del Carmelo di S. Teresa di Riva – ci ha massacrato fisicamente ma ci ha ricaricati spiritualmente. Abbiamo fatto tanti chilometri a piedi – aggiunge – abbiamo dormito poco e per terra. Siamo stati in attesa del Santo Padre per ore sotto un sole cocente. Ma vedere tanti giovani carichi di speranza ed ascoltare il messaggio di Francesco che ci invita a pensare in grande ha ripagato ogni fatica. Il pontefice – conclude Emanuele – ci ha accolti tutti, benedicendo ognuno di noi senza badare a razza o credo”.

Al termine della giornata i giovani messinesi hanno incontrato il vescovo ausiliario, mons. Cesare Di Pietro. Una breve riflessione su don Pino Puglisi. Poi la benedizione. E la partenza in pullman verso casa. IL VIDEO: https://youtu.be/o6t6xiNlxuw