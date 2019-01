VIDEO Furci. Il Comune taglia l'acqua ai morosi, i commercianti cominciano a pagare

Furci Siculo (17. 01. 19) - Ammontano a circa 300mila euro gli arretrati non pagati al Comune di Furci Siculo (poco più di 3mila e 500 residente) per quanto riguarda il servizio idrico erogato. Il giro di vite annunciato prima dele festività natalizie dall'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Francilia, si è concretizzato con il taglio dell'acqua a diversi utenti morosi. Si è deciso di cominciare dai commercianti (che, messi insieme, devono all'ente locale qualcosa come 90mila euro). In tanti si sono recati già in municipio per regolarizzare la propria posizione. Si proseguirà con i privati. Nel servizio video l'intervista al sindaco di Furci, Matteo Francilia