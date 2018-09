VIDEO Teatro, che passione! Il "Val d'Agrò" di S. Teresa presenta la Stagione

Oltre cento persone alla conferenza stampa. Enrico Guarneri: "Questa è una realtà straordinaria"

di Carmelo Caspanello

S. TERESA DI RIVA. Ancora passione, ancora Teatro. La IV stagione del “Val d’Agrò” è stata presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa, in una straordinaria cornice di pubblico. Enrico Guarneri è perentorio: “Il Teatro stracolmo, con gente in piedi, per la presentazione di un cartellone teatrale è già uno spettacolo. Ciò che ho visto a S. Teresa di Riva non esiste da nessun’altra parte della Sicilia”.

Il Teatro Val d’Agrò, sotto la direzione artistica di Cettina Sciacca, si è ritagliato uno spazio importante in ambito regionale. Gli sforzi vengono ripagati con un programma di livello, gradito dal pubblico, come dimostra la crescita degli abbonati. I risultati raggiunti nel corso degli anni sono il frutto di una sinergia che spazia su più fronti. Dagli sponsor, alle associazioni alle istituzioni, come dimostrato dalla presenza di diversi sindaci e amministratori provenienti dall’intero comprensorio.

I lavori della conferenza stampa sono stati aperti da Cettina Sciacca e dall’attore Vittorio Bruno, il fondatore del Teatro Val d’Agrò. “Quando sono entrato per la prima volta in questo locale, un capannone – esordisce Bruno – c’erano i topi ed ho imparato a… ballare la tarantella. Sono passati tanti lustri. Non venivo da anni. Non vi nascondo che l’emozione è forte”.

La programmazione ideata e curata dall'Associazione Sikilia prenderà il via il 13 e 14 ottobre con due cartelloni teatrali: “Passioneteatro on” composto da ben otto spettacoli (prosa – commedia – monologo – visual comedy) e “Si ride sul serio” (teatro comico – farsa – cabaret) , un “contenitore” di quattro spettacoli. Tutti di notevole spessore artistico e culturale che il direttore artistico Cettina Sciacca ha scelto con cura.

Sul palco, insieme a Cettina Sciacca, ci sono il sindaco di S. Teresa Danilo Lo Giudice, gli attori Enrico Guarneri e Bruno Torrisi e l’editore di TempoStretto, Pippo Trimarchi. Nel corso della presentazione viene data la parola ad amministratori e protagonisti della stagione teatrale.

Tanti i volti noti in sala: dall’ex sovrintendente del Teatro Vittorio Emanuele di Messina Egidio Bernava al maestro Nino Ucchino, agli attori Salvo Saitta, Lilia Romeo (Colatalavica), Angelo D’Agosta, Francesca Ferro e Francesco Maria Attardi; Dandy Danno e Diva G e Giuseppe Cristofani. In rappresentanza della Fita è intervenuto Nunzio Mozzicato.

Il primo spettacolo in programma è “Per non morir di mafia” con Sebastiano Lo Monaco il 13 e 14 ottobre. Chiuderà il 25 e 26 maggio Enrico Guarneri, con Vincenzo Volo e Alessandra Falci, con “I grandi maestri”. Nel mezzo “Phaedra” con Liliana Randi e Angelo D’Agosta; “Un’improbabile storia d’amore” (Dandy Danno e Diva G), “Pinuccio” (Aldo Rapé), “Il malato immaginario” (Teatro dei Saitta), “La Lupa” (compagnia Colatalavica) e “L’alba del terzo millennio” (Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro).

“Si ride sul serio” aprirà i battenti il 28 ottobre con il “Gatto blu”, proseguirà il 10 febbraio con Toti e Totino e il 17 marzo con Il triangolo notrio” e chiuderà il 5 maggio con Sergio Vespertino (“Bastian contrario”).

Molte attività girano intorno al Teatro Val D’Agrò: Sikilia Accademy ha per il secondo anno avviato dei laboratori teatrali molto interessanti: per i bambini con Dandy Danno e Diva G., per i ragazzi e gli adulti con Bruno Torrisi e per il primo anno vuole aprire un laboratorio di Inclusione per i diversamente abili con Fabio La Rosa in collaborazione con i dirigenti scolastici del territorio jonico, con le associazioni e le figure che operano nel mondo della disabilità.

Al Teatro è prevista anche una partecipazione attiva di studenti per riavviare l’alternanza scuola–lavoro, già iniziata lo scorso anno con notevole successo. IL VIDEO:https://youtu.be/tUBZX7O_A7c