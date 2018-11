VIDEO Tumore al pancreas, progressi e speranze: esperti a confronto a Giardini Naxos

di Carmelo Caspanello

GIARDINI NAXOS (16. 11. 18) - Esperti, associazioni, familiari e pazienti insieme per confrontarsi sui progressi nella cura, nella ricerca e nella assistenza alla “persona” malata di tumore pancreatico. A Giardini Naxos è stata celebrata la Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e far luce sulla delicata problematica. “In fondo al tunnel comincia a vedersi la luce, anche se c’è ancora tanto lavoro da fare. I progressi ed i traguardi raggiunti fanno ben sperare”, hanno evidenziato gli esperti nel corso di un articolato e partecipato convegno.

SERVIZIO VIDEO CON INTERVISTE AL PROFESSORE PAOLO PEDERZOLI (ospedale “Pederzoli” di Peschiera del Garda, Verona), al chirurgo ROBERTO GIRELLI (ospedale “Pederzoli” di Peschiera del Garda, Verona), ALL’ONCOLOGO MESSINESE PIERO SPADARO E AL CHIRURGO DELL’OSPEDALE “S. VINCENZO” DI TAORMINA, VINCENZO PANEBIANCO

Nella foto da sinistra: Girelli, Pederzoli e Spadaro