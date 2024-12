“Vieni a palazzo”, i messinesi vivranno un sabato sera da turisti nella propria città VIDEO

Il 14 dicembre, dalle 19 alle 22, porte aperte al Comune, chiostro di Palazzo Mariani e Camera di commercio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Natale torna l’evento “Vieni a palazzo”. Per il terzo anno consecutivo saranno aperte le porte di alcuni palazzi istituzionali e far vivere ai messinesi, ma non solo, l’esperienza di un sabato sera da turisti nella propria città. Sabato 14 dicembre, dalle 19 alle 22, apriranno le porte alla città Palazzo Zanca, che quest’anno compie 100 anni, e poi il chiostro di Palazzo Mariani e la ristrutturata Camera di Commercio di Messina. A raccontare la terza edizione è l’assessore alla Cultura e Turismo e ideatore dell’evento, Enzo Caruso.

Volontari Fai guide nei palazzi istituzionali

A fare da Ciceroni nelle visite guidate saranno ancora una volta i volontari del Fai di Messina. A rappresentarli il capo delegazione, Nico Pandolfino.

Gli eventi dal 14 al 16 dicembre

il programma della tre giorni, 14, 15 e 16 dicembre:

“VIENI A PALAZZO” – 14 dicembre – ore 19.00 – 22.00

Palazzo ZANCA. 1924 – 2024.

Ore 19.00 – Inaugurazione del Mostra del Centenario

Visite guidate: Stanza del Sindaco, Sala Giunta, Salone delle Bandiere, Sala Consiglio.

Palazzo della Camera di Commercio

Visite guidate: Salone della Borsa recentemente restaurato, Sala Giunta, Sala Consulta, Stanze del Presidente e del Segretario Generale e alle Opere d’Arte in esse contenute;

Gran Ballo Ottocentesco, a cura della Società di Danza messinese, diretta da Fabio Mollica (ore 20.00, 20.45, 21.30).

Palazzo MARIANI (Piazza Antonello)

Visita al Chiostro

Interventi Musicali a cura del Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli”

“CULTURA, FOOD & WINE AL BINARIO 1” – Inside Out. Un viaggio tra le emozioni – Stazione Centrale di Messina

Sabato 14 dicembre – ore 17.00 – 20.30

Androne della Stazione e Giardino degli Ulivi

Inaugurazione spazio dedicato alla Fantasia a cura della Messina Social City

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse

Inaugurazione spazio espositivo a cura dell’Associazione Ferrovie Siciliane

Domenica 15 dicembre

Androne della Stazione e Giardino degli Ulivi.

ore 9.30 -13.00 – Animazione per bambini e famiglie a cura della Messina Social City;

ore 16.00 – 20.00 – Animazione per bambini e famiglie a cura della Messina Social City, ITS ALBATROS, NonsoloCibus e Associazione Cuochi;

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse

ore 09.00 – 20.00 – Esposizione tematica a cura dell’Associazione Ferrovie Siciliane;

Lunedì 16 dicembre

Sala a vetri adiacente Corte di Ulisse