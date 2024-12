Da “Inside Out” alla stazione a palazzi e ville: il Natale entra nel vivo

Serie di appuntamenti in vista delle feste natalizie

MESSINA – Le ville incantate, la serata “Vieni a palazzo” il 14 dicembre e l’evento Cultura enogastronomica a tema Inside Out alla stazione, nel weekend del 14-15 dicembre. Sono state presentate alcune delle iniziative più particolari inserite nel programma di Natale del Comune di Messina.

Le ville addobbate, come già annunciato, sono Villa Dante, Villa Sabin, Villa Mazzini, Parco Aldo Moro e la Pineta di Montepiselli. Resteranno “vestite” a festa fino al 6 gennaio. Nel weekend 14-15, poi, i due eventi. Alla stazione in entrambi i giorni e anche lunedì 16 ci saranno diverse iniziative culinarie, ma anche attività per bambini gestite da Messina Social City e a tema Inside Out.

“È bello che anche quest’anno si apra la stazione per farla diventare un luogo di riferimento, anche grazie all’interlocuzione con Rfi” – dice il sindaco Federico Basile -. “Pensiamo anche ai lavori nel piazzale e all’appalto che faremo per la Villetta Royal a breve. Ma sottolineo che anche ‘Vieni a Palazzo’ è un evento molto apprezzato, diventato quasi una tradizione”.

“Eravamo quelli delle prime edizioni, ora siamo alle terze – aggiunge l’assessore Enzo Caruso -. Cultura enogastronomica durerà tre giorni, con l’animazione sabato e domenica, ma anche i modelli presentati dall’associazione Ferrovie Siciliane e lunedì il binario 1 con i cuochi che porteranno le loro specialità. ‘Vieni a palazzo’ porterà tutti i palazzi ad aprirsi alle 19, ma l’evento istituzionale sarà a Palazzo Zanca per festeggiare i 100 anni. Alle 20 saremo alla Camera di Commercio per un evento coi ballerini in costume storico e infine Palazzo Mariani per il chiostro. Le visite saranno a cura del Fai fino alle 22”.

La presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, ha spiegato che le ville saranno pronte “tra venerdì e sabato, compreso parco Aldo Moro. L’evento della stazione è diventato un appuntamento fisso che coinvolge tantissimi cittadini e abbiamo cercato anche quest’anno di dare il nostro meglio”. Poi l’assessora Alessandra Calafiore ha aggiunto: “Coinvolgeremo tutte le persone che ogni giorno sono a contatto con gli operatori della Messina Social City, le persone di Fratelli Tutti, i nostri anziani e tutte le categorie fragili. Il lavoro è in crescita e le attività sono sempre di più”.

Nico Pandolfino, infine, ha sottolineato l’impegno del Fai, Fondo per l’ambiente italiano: “Siamo felici di partecipare ancora coi volontari e con gli studenti universitari e del servizio civile. La città va vissuta, va conosciuta, è un’occasione straordinaria”.