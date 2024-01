“Vieni a palazzo”: alla scoperta del Palacultura tra mostre immersive e “viaggi nel tempo”

Diversi gli enti coinvolti tra cui il Corelli, il Fai, gli scout Masci, e gli "Amici del Museo". E si tornerà indietro al 1780 grazie alla sala immersiva

MESSINA – Torna l’evento “Vieni a palazzo!” e il protagonista sarà il Palacultura, visitabile venerdì 19 gennaio dalle 18 alle 22 con un ricco programma. La manifestazione fortemente voluta dal sindaco Federico Basile e dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso, godrà della partecipazione del Fai di Messina, rappresentato dal capo delegazione Nico Pandolfino durante la presentazione, e di diversi altri enti come il Conservatorio Corelli, l’associazione Amici del Museo, il Circolo Filatelico Peloritano, il Servizio Civile nazionale e la Comunità Scout MASCI di Messina. L’evento andrà di pari passo alla Fiera delle Scienze, delle Arti e delle Lingue, organizzata dal liceo Seguenza in occasione del centenario.

Basile: “Patrimonio artistico-culturale da ammirare”

“In questa seconda edizione – ha spiegato il sindaco Basile – il tema centrale è il Palacultura Antonello, dotato di spazi, anche immersivi, all’interno dei quali si svolgono numerose attività da visitare. Spesso i palazzi storici di Messina sono conosciuti e frequentati dalla cittadinanza sotto l’aspetto amministrativo, in quanto forniscono beni e servizi, mentre questa iniziativa consente di potere ammirare il nostro patrimonio artistico e culturale e le iniziative realizzate. Ringrazio chi, insieme a noi, ha dato il proprio contributo, condividendo questa idea finalizzata al progetto di una sempre maggiore conoscenza del nostro territorio”.

Caruso: “Presto apriremo anche altri palazzi”

“L’apertura al pubblico del Palacultura – ha proseguito l’assessore Caruso – consente di presentare la rilevante offerta culturale dei propri ambienti, che rappresenterà anche un punto di riferimento per la visita dei turisti in transito, ed è preludio ad una prossima edizione con l’apertura di altri palazzi storici come la Camera di Commercio, il Palazzo Mariani e la collezione archeologica presso la sede della Soprintendenza nella sede di viale Boccetta”.

Il programma

Il programma della serata prevede la visita della Sala Immersiva – video-proiezione Messina 1780 di Luciano Giannone, la Mostra permanente della Vara e dei Giganti, la Galleria d’Arte moderna e contemporanea e la Mostra “Antonello e le sue opere”, l’Archivio Storico “Nitto Scaglione”, la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”, l’Auditorium Proiezione “Messina e la sua storia” di Egidio Bernava e il Foyer con la mostra “Antonello nella filatelia mondiale” del Circolo Filatelico Peloritano, e la “Fiera delle Scienze, delle Arti e delle Lingue”, dalle 17.30 alle 19.30, con dimostrazioni ed esperimenti di matematica, fisica, chimica, arti grafiche e linguistiche, curati dagli alunni del liceo Seguenza, nell’ambito delle attività del Centenario della fondazione dell’Istituto (1924-2024).