Villa Sabin chiusa per lavori di potatura. Riaprirà prima di Pasqua VIDEO - Tempostretto

"Rappresentavano un pericolo per i cittadini": sono stati abbattuti e sostituiti gli alberi malati o a rischio caduta

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Il polmone verde dell’Annunziata è chiuso al pubblico da almeno due settimane. Sul cancello verde si legge “la villa rimarrà chiusa per lavori di potatura”. Oltre alla potatura ordinaria però è stato necessario abbattere alcuni alberi per ragioni di sicurezza. E’ quanto spiega la presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato. “Un intervento che non si faceva da anni”, racconta raggiunta al telefono. “Si è reso necessario abbattere e sostituire nell’immediato gli alberi malati o a rischio caduta. Negli ultimi tempi, infatti, il dipartimento comunale segnalava spesso la caduta di grossi rami che rappresentavano un pericolo per la cittadinanza”.

I nuovi alberelli abbattuti dal parcheggio selvaggio

Da due settimane, quindi, si lavora per la riqualificazione e messa in sicurezza di Villa Sabin. Gli interventi di potatura proseguiranno almeno per un’altra settimana e la partecipata conta di riaprire i cancelli alla città entro Pasqua. I lavori rientrano nel contratto di servizio che Messina Servizi ha con il Comune di Messina ed è stato concordato con il dipartimento comunale competente. Allo stesso tempo sono presenti 12 squadre dedicate alla potatura sparse per tutta la città, oltre a quelle dedicate alla scerbatura. Fra gli interventi di potatura rientrano anche quelli di sostituzione delle vecchie ceppaie con nuovi alberelli, spesso vittime dei parcheggi selvaggi. Il nostro giornale, infatti, ha più volte segnalato (leggi qui) auto parcheggiate a ridosso dei piccoli alberi, anche a poche ore di distanza dalla loro piantumazione.