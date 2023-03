mancastamanera. Basta parcheggi incivili, le alternative ci sono - Tempostretto

Gli incivili risolvono a modo loro il problema della carenza di parcheggi. Bisogna invece capire che per vivere tutti meglio bisogna praticare soluzioni alternative di mobilità. E le possibilità non mancano

Pubblichiamo una serie di immagini trasmesse al nostro numero WhatsApp 366.8726275 che documentano i parcheggi incivili di diversi automobilisti messinesi. È il loro inaccettabile modo di rispondere alla carenza di parcheggi.

Soluzioni alternative di mobilità

Finalmente, invece, bisogna comprendere un concetto basilare di convivenza: se non si ha la pazienza o il tempo di trovare un posteggio regolare, si può ricorrere a soluzioni alternative di mobilità. Vediamo quali.

Si può andare a piedi, visto che le distanze all’interno del centro urbano non sono proibitive. D’altra parte i medici ci suggeriscono sempre di camminare per difendere la nostra salute. Perciò invece di usare soltanto i tapis roulant delle palestre o di casa godiamoci le nostre strade.

Chi abita in periferia può ricorrere ai mezzi pubblici. I servizi forniti dall’Atm sono ormai regolari e, programmando gli spostamenti in base agli orari di passaggio degli autobus, c’è la quasi totale certezza di trovarli alle fermate.

Si possono poi lasciare le auto ai parcheggi situati ai margini del centro, come il Cavallotti e Villa Dante, e procedere a piedi, con il tram o con l’autobus. È anche possibile raggiungere a piedi o con altro mezzo gli snodi di interscambio Atm a Gazzi, a Villa Dante e all’Annunziata e da lì spostarsi con il tram o con l’autobus.

Un’importante opportunità è offerta anche dalla Metroferrovia, seppur fortemente limitata dalle scelte di ridimensionamento di Trenitalia.

E, infine, non ultima per importanza, c’è la possibilità di usare la bicicletta, mezzo meraviglioso che assicura libertà e salute. Peraltro, ricordiamo che, per dichiarazione del presidente Atm, Giuseppe Campagna, la bici può essere portata anche sull’autobus. Ciò facilità coloro che devono compiere percorsi più lunghi per arrivare in centro.

Cambio di mentalità per vivere tutti meglio

Insomma, le alternative all’auto ci sono e consentono di guadagnarci in salute e di risparmiare, particolare non di poco conto in un momento di crisi come quello che attraversiamo. Facciamolo allora questo sforzo. Cambiamo tutti mentalità. Ci accorgeremo subito di vivere molto meglio.

Parcheggio nei pressi di due scuole

Parcheggio sul marciapiede

Parcheggio sul marciapiede

Parcheggio in seconda fila vicino al semaforo

Parcheggio rotatoria via S. Cecilia