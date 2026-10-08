Akademia Messina e Vibo insieme in amichevole. Barbieri: “La squadra sono certo crescerà”

Le peloritane hanno svolto mercoledì pomeriggio un allenamento congiunto con le calabresi. Buone indicazioni per il tecnico di Messina che prepara l'esordio casalingo

MESSINA – Tornati dalla trasferta romana e con in vista l’esordio casalingo contro il Club Italia la Cosedil F3 Motors Akademia Messina ha incontrato amichevolmente sul taraflex del PalaRescifina la Vibo Valentia Tonno Callipo, formazione che inizierà questo fine settimana il campionato di Serie A3 femminile e che punta a crescere molto nei prossimi anni.

In campo i tecnici hanno avuto modo di provare diverse soluzioni. Coach Leonardo Barbieri ha fatto ruotare tutto il roster provando anche diverse soluzioni all’opposto dove di ruolo ha solo Saana Lindgren ma prova ad adattare anche Peroni o Caruso. Inoltre ha spesso usato il cambio della diagonale alternando Guiducci e Colombano al palleggio. Risponde bene Payton Henderson che nonostante sia arrivata in gruppo da poco mostra già buon affiatamento e solidità offensiva. Dalla parte calabrese un ritorno a Messina seppur in un’amichevole per Giulia Felappi in passato ha vestito in due stagioni la maglia di Akademia.

Il campo ha visto vincere alla fine la formazione di casa e che era di categoria superiore, ma le calabresi non hanno per nulla demeritato o arrancato. Tanto che nella prima frazione hanno portato a casa il primo set al termine di una battaglia serrata, nel secondo arrivava la reazione di Akademia ma Vibo Valentia restava in partita fino alle fasi finali, nel terzo invece le peloritane hanno avuto vita leggermente più facile e nel quarto entrambi gli allenatori hanno cambiato qualcosa nei sestetti per dare spazio alle atlete che hanno inizialmente osservato la sfida dalla panchina.

Coach Barbieri: “Preferisco l’incoscienza alla paura”

Queste le parole di coach Barbieri al termine dell’allenamento: “Siamo riusciti a lavorare perché Henderson è arrivata precisamente la settimana scorsa, praticamente abbiamo fatto una settimana di lavoro e ora abbiamo già fatto il 50% in più, ci stiamo allenando cercando di inserirla il più possibile. Siamo all’inizio, abbiamo una squadra giovane, perciò dobbiamo avere un attimo di pazienza perché questa è una squadra che crescerà, inevitabile che crescerà, ne sono più che sicuro. A Roma abbiamo forzato qualche palla che invece andava gestita, avevo chiesto alle ragazze di non essere timorose e mi hanno preso troppo alla lettera, però preferisco l’incoscienza alla paura”.

Guardando invece alla sfida di domenica contro il Club Italia l’allenatore spiega: “L’esordio in casa sarà un momento bellissimo. Il Club Italia, la conosciamo tutti oramai, in questi anni l’abbiamo visto, è una squadra giovane, di grande fisicità, quest’anno però ha delle giocatrici che sono un po’ più rodate, sono meno giovani, hanno già una certa esperienza sia nel campionato di A2 che a livello internazionale, perciò diciamo che rispetto agli anni passati partono un pochettino più avanti. È una squadra che domenica ha fatto 18 muri, un muro devastante, perciò tatticamente e tecnicamente dobbiamo essere molto attenti, soprattutto a questo loro fondamentale così importante. Il pubblico? Io dico che questa è una squadra bella da vedere e vale la pena venire a vederla”.

Chiara Riparbelli: “La A3 sarà una novità, puntiamo alla pool promozione”

La centrale Chiara Riparbelli, tesserata con la Tonno Callipo Vibo Valentia, al termine dell’allenamento congiunto si è concessa ai nostri microfoni: “La preparazione è stata diciamo lunga, stancante ma il giusto, però diciamo che comunque abbiamo fatto un bel gruppo anche con la società, tutti quanti, anche i tifosi, a Vibo si sta molto bene, quindi diciamo che piano piano con questo mix di lavoro e spensieratezza, mettiamola così, secondo me c’è un bellissimo ambiente per cui lavorare. Io sto bene, c’ho qualche acciacco dell’anno scorso che sono riuscita a risolvere, poi ripeto che a Vibo ti danno modo di stare tranquilla e serena, che per me è fondamentale. Anche con le ragazze ci aiutiamo un sacco, quindi non potevo chiedere di meglio”.

Circa il campionato che per le calabresi inizierà questo weekend commenta: “È un campionato nuovo, la A3 è una formula che fino adesso non era mai stata provata nel femminile, quindi diciamo che ci sono un po’ di punti interrogativi. Sicuramente sarà un campionato difficile, essendo che comunque nel girone siamo otto squadre, quindi le prime quattro vanno in pool promozione. Sarà sicuramente complicato e dobbiamo metterci il massimo per cercare di arrivare appunto nelle prime 4, perché l’obiettivo intanto è quello. La società vuole puntare in alto”.