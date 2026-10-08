 L'ex Lavatoio non c'è più. Come sta cambiando volto Giostra senza la baraccopoli VIDEO

L’ex Lavatoio non c’è più. Come sta cambiando volto Giostra senza la baraccopoli VIDEO

Silvia De Domenico

L’ex Lavatoio non c’è più. Come sta cambiando volto Giostra senza la baraccopoli VIDEO

giovedì 08 Ottobre 2026 - 14:10

Le baracche disabitate erano diventate discarica. Oggi di quel degrado non resta più nulla

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il risanamento sta pian piano cambiando Messina. Ecco il nuovo volto del viale Giostra dopo l’eliminazione dell’ex Lavatoio. La baraccopoli è stata completamente rasa al suolo. Sono sparite tutte le baracche costruite intorno al vecchio lavatoio ed è stato demolito anche il lavatoio stesso.

ex lavatoio non c’è più

La trasformazione dell’ex baraccopoli

Ecco come si presentava la baraccopoli nel 2024, quando era ancora abitata da diverse famiglie. Nel 2025, poi, a tutti gli abitanti dell’ex Lavatoio è stato assegnato un nuovo alloggio e le baracche hanno iniziato a svuotarsi. Ma ben presto si sono riempite di rifiuti. Quelle case fatiscenti e abbondante sono state trasformate in poco tempo in vere e proprie discariche. Ci sono voluti diversi interventi di bonifica da parte di Messina Servizi per preparare le casette alla demolizione. I lavori portati avanti dalla Struttura commissariale per il Risanamento delle baraccopoli di Messina, sono stati eseguiti e completati dall’impresa Cericola.

ex lavatoio 2

Il nuovo volto del viale Giostra

Oggi di quel degrado non resta più nulla. Le baracche sono solo un lontano ricordo e l’area è stata completamente liberata. Restano da smaltire gli ultimi sacchi contenenti rifiuti speciali. Poi anche quest’area riqualificata potrà essere restituita alla città. Ecco come ha cambiato e sta ancora cambiando volto il viale Giostra.

ex lavatoio 3

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