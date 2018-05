Lotta al cancro e fiori per la mamma: successo per le azalee della ricerca

“Contro il cancro io ci sono”, con questo slogan ieri per il 31esimo anno consecutivo l’Airc Messina ha invitato all’acquisto delle azalee come un doppio gesto: un regalo per la festa della mamma ed un aiuto alla ricerca.

Un’ideale filo rosso ha unito 3600 piazze italiane dove, sono state distribuite le azalee da 20mila volontari dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca contro il cancro) nell’ambito di una riuscita iniziativa che contribuisce a finanziare i migliori progetti per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori femminili.

L’iniziativa come sempre organizzata e promossa a Messina dal consigliere nazionale dell’associazione, Cav. Del Lav. Olga Mondello Franza ha visto i messinesi contribuire con entusiasmo e solidarietà, grazie ad un gesto concreto per la salute delle donne e per aiutare i ricercatori a rendere il cancro sempre più curabile.

“E’ diventata una tradizione che continua da 31 anni- ha dichiarato Olga Franza soddisfatta- I messinesi non fanno mancare il loro cuore. L’Airc ha necessità di ogni risorsa possibile per continuare a contribuire alla ricerca. Al costo di 15 euro abbiamo messo a disposizione a Piazza Duomo 248 piantine di azalea. L’Airc si basa sull’opera dei volontari e sulla voglia dei cittadini di dare il loro apporto attraverso queste iniziative”