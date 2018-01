Bando sospeso, la Amata: Calanna ha fatto bene non comprendo gli attacchi Cgil

I deputati di Fratelli d’Italia accolgono positivamente la decisione del Commissario della Città Metropolitana Calanna di sospendere il bando per assistenti alla comunicazione degli studenti con disabilità, in attesa del parere dell’Anac, così come da loro richiesto su istanza delle famiglie.

“Sono soddisfatta della decisione del commissario- commenta la deputata regionale Elvira Amata- Ma francamente, non comprendo la reazione della Cgil la cui nota diffusa è permeata di forte asprezza. Da madre e cittadina non posso che avere in cima alle mie priorità la tutela dei diritti e delle garanzie per i soggetti affetti da disturbi e disabilità e le loro famiglie. Politicamente parlando la salvaguardia dei posti di lavoro è certamente un obiettivo da perseguire e proprio nell’ottica di una garanzia del lavoro versa la mia proposta di creare degli albi che garantiscano trasparenza e chiarezza in merito alle competenze dei tanti professionisti del settore. Confido nel fatto che ci sarà un chiarimento con i rappresentanti sindacali oggi tanto ostili verso questa nostra posizione. Personalmente non posso esimermi dal difenderla ribadendo l’urgenza di dare risposte a chi vive la disabilità”.

Il bando sarebbe scaduto il 5 gennaio, ma al momento è stato ritirato in attesa che sulle perplessità avanzate da famiglie di studenti disabili e Fd’I si esprima l’Anac.