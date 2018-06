Operatore di MessinaServizi preso a sprangate perché spazzava a piazza Cairoli

All’alba di questa mattina un anziano ha colpito alla testa con una spranga il netturbino del quartiere, impegnato nella pulizia di Piazza Cairoli. La motivazione? “Se spazza si alza polvere". Era da un po' infatti che l'anziano creava disagi agli spazzini con provocazioni e insulti. A comunicarlo è direttamente Messinaservizi dalla sua pagina Facebook che ha voluto così denunciare un episodio di violenza e inciviltà nella speranza che i messinesi possano comprendere che la città ha bisogno di tutti per essere tenuta pulita.

Messinaservizi spiega che purtroppo non è il primo cittadino ad aver manifestato fastidio nei confronti del lavoro effettuato dagli operatori di MessinaServizi. «Senza andare lontano, nella nostra pagina, con un commento ad un post, qualcuno ha persino contestato la rimozione delle foglie secche dal marciapiede perché "davano un tocco di natura". A questo punto la domanda è lecita: come possiamo soddisfare le necessità di pulizia e decoro urbano per il messinese?».

Dalla società si chiede ai cittadini di prendere come esempio l'incidente accaduto questa mattina per riflettere su quali siano le priorità. E poi un appello: «Aiutateci a lavorare meglio per la città, scusateci se facciamo rumore all’alba con le spazzatrici, scusateci se facciamo polvere, portate pazienza. Per Messina, per i suoi cittadini ma anche per i suoi spazzini che non possono essere insultati o peggio feriti solo perché svolgono il proprio lavoro».