Aggredisce un giovane spagnolo. Arrestato un 20enne

Gli ha dato un pugno in faccia, tanto forte da fargli perdere l'equilibrio e battere la testa con violenza su un paletto in ferro, cadendo a terra privo di sensi. Un giovane spagnolo, da pochi giorni in Italia per motivi di studio, è stato soccorso prima sul posto e poi all'ospedale di Barcellona, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico e una prognosi di trenta giorni.

E' successo lo scorso 8 aprile, a Barcellona, nei pressi della "ex pescheria", luogo di ritrovo serale e notturno. L'aggressore, il 20enne Pietro Foti di Barcellona, era scappato ma ora è stato preso dai carabinieri.

L’accusa mossa a suo carico, da parte della Procura di Barcellona, al cui vertice vi è Emanuele Crescenti, è quella di lesioni personali, violenza privata ed omissione di soccorso. La misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Barcellona, Salvatore Pugliese, accoglie pienamente la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Federica Paiola. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.