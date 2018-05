Concluso con successo il 3° Torneo Interscolastico di baseball e softball

SI è conclusa con una bellissima giornata di sano sport e divertimento la terza edizione del Torneo interscolastico di baseball e softball, manifestazione organizzata dal CUS Unime e rivolta alle quarte e quinte classi delle scuole primarie messinesi. La location che ha fatto da cornice all’appuntamento finale, seguito da tantissimo pubblico, è stato lo Stadio del Baseball Primo Nebiolo che, ormai da diversi mesi a questa parte, è tornato a vivere lo sport a pienissimo ritmo. Il torneo, però, parte da ben più lontano. Le prime fasi della manifestazione sportiva hanno preso il via già nello scorso ottobre quando, all’interno dei vari Istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa promossa del Centro Universitario Sportivo, si sono svolte le fasi preliminari di Istituto. Le quarte e quinte classi che hanno conquistato questa prima tornata si sono sfidate, infine, nella fase finale disputata, appunto, sul diamante dell’Impianto universitario di Contrada Conca d’Oro. Per la cronaca la classifica finale ha visto al terzo posto a pari merito i “The Bombers” dell’I.C. Cannizzario-Galatti ed i “Fiamma” dell’I.C. Boer-Verona Trento. Medaglia d’argento per “I Lupi” dell’Elio Vittorini, Plesso SS. Annunziata. Primo posto per “I Lupetti, alunni dell’I.C. “Albino Luciani” plesso San Filippo Superiore i quali con la vittoria finale del torneo si sono aggiudicati una borsa di studio che consiste nella frequenza gratuita per tre mesi della scuola agonistica di baseball e softball del CUS Unime.

Già al lavoro il settore baseball e softball cussino per l’organizzazione dell’edizione 2018/2019 della manifestazione. Nel frattempo, però, ha preso il via il campionato di Little League promozionale al quale hanno aderito bambini provenienti dai 4 istituti coinvolti nel progetto e che avranno la possibilità di essere selezionati per far parte della squadra federale Under 12 del Cus Unime Baseball.