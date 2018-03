Messina, 2-1 al Gescal in amichevole. Segnano Yeboah e Cocuzza

I pesanti carichi di lavoro programmati dal tecnico Giacomo Modica si riflettono sul risultato dell’amichevole domenicale con il Gescal (Promozione): 2-1 il risultato finale al “Franco Scoglio” grazie alle reti degli attaccanti David Yeboah e Totò Cocuzza; per gli ospiti in gol su rigore Salvatore Trovato.

Un acuto per tempo per i giallorossi: il ghanese è abile a concretizzare dopo pochi minuti un’insistita azione corale; chiude poi i conti nella ripresa il capitano con un preciso colpo di testa dal cuore dell’area. Ad incidere sul tabellino finale alcuni strepitosi interventi firmati da Rinaldi e Meo, entrambi impiegati tra le fila degli avversari.

Non hanno preso parte al test a causa di alcuni inconvenienti fisici il difensore Damiano Lia, il centrocampista Domenico Bettini e gli attaccanti Biagio Carini e Agostino Mascari; lavoro differenziato per Francesco Bruno. La squadra si ritroverà martedì al “Celeste” per la ripresa degli allenamenti.