Verso Messina-Roccella. Lia fermo per precauzione, Migliorini fa differenziato

Dimenticare Acireale. Il Messina torna al “Celeste” per preparare la sfida interna con il Roccella (domenica 18 febbraio, ore 14.30): la trasferta del “Tupparello” appartiene al passato, le ambizioni playoff restano immutate.

Il tecnico Giacomo Modica e il suo staff optano per un lavoro di scarico integrato da esercizi in palestra per la formazione titolare ad Acireale; partitella con la Juniores per il resto del gruppo. Ha svolto allenamento differenziato il solo Andrea Migliorini, mentre Mascari e Lia sono rimasti precauzionalmente ai box. In netto miglioramento le condizioni di Biagio Carini, oramai prossimo al definitivo rientro. Oggi doppia sessione al “Giovanni Celeste”.