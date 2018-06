Nizza. Topi all'asilo nido, sindaco ordina la chiusura dell'edificio

NIZZA DI SICILIA. I pargoli che frequentano l’asilo nido di Nizza di Sicilia questa mattina sono stati rimandati a casa. Nell’edificio sono state rinvenute tracce di escrementi di topi, così come accaduto una decina di giorni addietro. Oggi come allora il sindaco, Pietro Briguglio, si è attivato immediatamente per chiudere il plesso firmando una ordinanza che dispone l’immediato intervento di derattizzazione. La ditta è già intervenuta. “A tutt’oggi – spiega il primo cittadino – il problema non è stato evidentemente risolto. L’Amministrazione comunale si è attivata repentinamente – aggi unge – anche perché con la salute dei bambini non si scherza. Informeremo gli utenti non appena avremo notizie certe in merito alla data di riapertura dell’asilo nido”.