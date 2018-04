Roccalumera. Revoca fondi metanizzazione, Tar accoglie il ricorso del Comune

ROCCALUMERA. Il Tar di Catania ha accolto il ricorso contro il provvedimento che aveva ridotto di 250 mila euro il finanziamento di 5 milioni di euro goduto dall'Ente per la metanizzazione del territorio comunale. “Detto successo giudiziario – spiega il sindaco, Gaetano Argiroffi - comporterà un risparmio per le casse comunali di 250 mila euro, le quali in caso di sconfitta sarebbero state gravate dall'obbligo della restituzione all'assessorato regionale, con ricadute sull'esercizio contabile 2017 e su quello del 2018 in corso di redazione”. Il Comune di Roccalumera è stato difeso dall'avvocato Carmelo Saitta. Nelle scorse settimane il Tar di Palermo aveva accolto la domanda di sospensione proposta dal Comune di Fiumedinisi. I decreti di riduzione dei finanziamenti con i quali si chiede la restituzione delle somme sono stati firmati dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Energia, Domenico Armenio, per Fiumedinisi il 6 novembre scorso (208mila euro) e il 5 dicembre per S. Teresa (250mila), Roccalumera (250mila), Alì Terme (246mila), Furci (235mila), Sant’Alessio (215mila), Nizza (197mila), Pagliara (186mila) e Itala (149mila). Il provvedimento di revoca dei fondi era stato adottato in seguito a presunte irregolarità che sarebbero state riscontrate nel bando di gara e nel mancato invio di alcuni documenti. L’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, dopo i controlli effettuati insieme alla Commissione europea, ha decretato la riduzione del 5% dei contributi assegnati alle amministrazioni locali (13 i Comuni jonici interessati) con le risorse del Po-Fesr Sicilia 2007-2013, per un totale di oltre 2 milioni di euro che dovrebbero essere restituiti alla Regione.